BOLOGNA BIGON / Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna è intervenuto sulle frequenze di 'Radio Sportiva' per fare il punto sui principali tema in casa rossoblu dopo il super avvio di campionato della formazione di Mihajlović: ''La visita a Sinisa? La cosa più bella di questa vicenda è come è nata: un gruppo di amici che va a trovare un amico che non sta bene, con grande spontaneità. Abbiamo voluto condividere la gioia per la vittoria contro il Brescia con il nostro allenatore".

La forza del gruppo: ''Il rapporto con il mister è sempre stato forte fin dalla scorsa stagione. Abbiamo fatto di tutto per confermare Mihajlovic sulla nostra panchina.

Ognuno di noi sta mettendo qualcosa in più in attesa che Sinisa torni".

Il futuro del club: ''La proprietà voleva fare un passo in avanti, abbiamo rafforzato la squadra mantenendo i migliori giocatori e offrendo al mister qualche alternativa in più. Saputo? Ogni mese è qui, sta molto vicino alla squadra. Lo sentiamo tutti i giorni, è anche più presente di altri presidenti di Serie A".

L'acquisto dell'estate che ha sorpreso di più: "E' normale che sia Tomiyasu quello che stuzzica di più gli osservatori esterni. Arriva da una cultura calcistica molto lontana, è molto giovane e l'anno scorso giocava in Belgio. Siamo molto convinti delle sue qualità".

La crescita di Orsolini: "I meriti del mister sono tanti nella sua crescita, al di là della questione tattica. Lo ha aiutato anche da un punto di vista umano. Quando lo abbiamo scelto per sostituire Verdi ci abbiamo visto giusto, sta crescendo come è normale che sia".