MILAN INTER STADIO /hanno deciso di abbandonare definitivamentee costruire un nuovo stadio di proprietà sulla falsa riga dei più importanti top club europei: in attesa del progetto che verrà svelato agli inizi della prossima settimana, ecco che 'Calcio&Finanza' ha svelato i documenti che i due club hanno presentato al Comune di Milano relativi ai costi del nuovo stadio e del distretto multifunzionale.

Si tratta di un investimento di 1,23 miliardi di euro e sarà realizzato ''con un finanziamento della durata di 30 anni e un interesse del 5% annuo che coprirà il 90% delle spese''. 564 milioni per i lavori del comparto stadio, 472 milioni per i lavori del comparto multifunzionale, 43,87 milioni per la demolizione di San Siro il costo previsto è di 43,87 milioni di euro, 81,23 milioni per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 57,6 milioni riguardano oneri di urbanizzazione e spese di costruzione.