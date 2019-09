BENNACER MILAN INTER / Ismaël Bennacer, centrocampista algerino del Milan, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' in vista della stracittadina milanese in programma sabato sera a San Siro contro l'Inter di Antonio Conte. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: ''E' una partita che va affrontata come le altre perché il derby è più importante per i nostri tifosi, per noi rimane una gara da tre punti. Milan-Inter è comunque una gara che tutti vogliono giocare.

Non si può dire chi è più forte delle due, vediamo sul campo. Dobbiamo vincere perché è il primo grande test, l'Inter è una grande squadra".

L'ambientamento a Milano: ''E' già passato un mese dal mio arrivo al Milan e ho già lavorato tanto con i miei compagni e con l'allenatore. Stiamo lavorando duramente e stiamo crescendo, personalmente sono contento di essere qui. Il Milan è una grande sfida''.

La panchina a Verona: "E' normale perché ho ancora tanto su cui lavorare. Biglia è tornato e io devo imparare molto da lui. Ha tanta esperienza, 33 anni, sa cosa deve fare sul campo quando abbiamo o non abbiamo la palla''.