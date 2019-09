p>CALCIOMERCATO MERTENS NAPOLI RINNOVO / Driesè deciso a raggiungeree diventare il miglior marcatore di sempre nella storia del: il centravanti belga, in rete contro lae il, sta attraversando un grandissimo periodo di forma ma in casa azzurra continua a tenere banco il caso legato al suo rinnovo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato dal 'Corriere del Mezzogiorno' il rinnovo al momento è lontano: Mertens vorrebbe mantenere il suo attuale ingaggio perché consapevole di poter dare tanto e giocare ancora ad alti livelli in un campionato importante come quello della Serie A.