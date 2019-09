JUVENTUS-VERONA DIRETTA SERIE A CRONACA LIVE TEMPO REALE SARRI CRISTIANO RONALDO BUFFON - Dopo il pareggio sul campo dell'Atletico Madrid all'esordio nella Champions League 2019/2020, dopo essere stata in vantaggio per 2-0, la Juventus ospita il Veronaper la quarta giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Maurizio Sarri sono stati fermati sul punteggio di 0-0 nel turno precedente dalla Fiorentina, mentre i gialloblu di Ivan Juric sono stati sconfitti a domicilio dal Milan.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell'Allianz Stadium.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-VERONA

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All: Sarri

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All: Juric

CLASSIFICA SERIE A: Inter 9; Bologna e Juventus 7; Napoli, Atalanta, Torino, Milan, Brescia* e Cagliari* 6; Milan 5; Roma, Lazio, Genoa* e Verona 4; Sassuolo, Spal, Parma, Udinese* e Lecce 3; Fiorentina 1; Sampdoria 0

*una partita in più