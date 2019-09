UDINESE-BRESCIA DIRETTA SERIE A CRONACA LIVE TEMPO REALE TUDOR CORINI - Dopo Cagliari-Genoa, è tempo del primo anticipo del sabato per la quarta giornata del campionato di Serie A. Si sfidano Udinese e Brescia, due squadre in cerca di un risultato positivo per smuovere la classifica dopo due sconfitte consecutive. I bianconeri di Igor Tudor sono usciti sconfitti dalla sfida esterna contro l'Inter e non possono contare sullo squalificato de Paul, le 'Rondinelle' di Eugenio Corini sono stati battuti in rimonta dal Bologna tra le mura amiche.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Dacia Arena'.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-BRESCIA

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, Walace, Jajalo, Fofana, Sema; Pussetto, Lasagna. All.: Tudor.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Ayè, Alfr.Donnarumma. All.: Corini.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 9; Bologna e Juventus 7; Napoli, Atalanta, Torino, Milan, Brescia* e Cagliari* 6; Milan 5; Roma, Lazio, Genoa* e Verona 4; Sassuolo, Spal, Parma, Udinese* e Lecce 3; Fiorentina 1; Sampdoria 0

*una partita in più