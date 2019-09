CAGLIARI-GENOA DIRETTA SERIE A CRONACA LIVE TEMPO REALE QUARTA GIORNATA CAMPIONATO - Dopo gli impegni per le coppe europee, torna in campo la Serie A. L'anticipo del venerdì, valido per la quarta giornata di campionato, vede di fronte Cagliari e Genoa: i sardi di Maran sono reduci dall'importante successo esterno contro il Parma, mentre i liguri di Andreazzoli hanno perso in casa all'ultimo minuto contro l'Atalanta.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Sardegna Arena'.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-GENOA

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Castro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

GENOA (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Zapata, Criscito; Ankersen, Schone, Radovanovic, Pajac; Saponara; Favilli, Kouame. All. Andreazzoli

CLASSIFICA SERIE A: Inter 9; Bologna e Juventus 7; Napoli, Atalanta, Torino e Milan 6; Milan 5; Roma, Lazio, Genoa e Verona 4; Sassuolo, Cagliari, Brescia, Spal, Parma, Udinese e Lecce 3; Fiorentina 1; Sampdoria 0