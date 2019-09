FANTACALCIO BESTIE NERE SERIE A / Il classico gol dell'ex è da sempre, a seconda dei punti di vista, croce e delizia dei fantallenatori e alzi la mano chi, nello scegliere la formazione da mandare in campo, non studia con attenzione la situazione in vista del prossimo turno. Un'altra categoria da monitorare con attenzione è senza dubbio quella delle "bestie nere", di quei calciatori in grado di fare male con costanza a questa o a quella squadra. In questa nuova rubrica di Calciomercato.it, sarà nostro compito segnalarveli squadra per squadra, per ogni singola partita della giornata di campionato in arrivo. Ecco i consigili fantacalcio per la quarta giornata.

Fantacalcio, bestie nere 4a giornata: gli anticipi

Cagliari-Genoa (venerdì 20.45)

Anche se è più probabile un suo impiego a partita in corso, tra i liguri la bestia nera per i sardi è Goran Pandev, che in carriera ha segnato 5 gol e fornito 5 assist ai compagni nelle partite contro il Cagliari. Nella rosa attualmente a disposizione di Maran, il Grifone non dovrà affrontare nessun autentico spauracchio, anche se Joao Pedro ha segnato 2 gol nei 6 precedenti.

Udinese-Brescia (sabato ore 15)

I padroni di casa possono tirare un sospiro di sollievo per l'assenza di Balotelli, autore di 5 gol e 2 assist in 9 precedenti, ma dovranno fare attenzione, anche a partita in corso, ad Alessandro Matri: sono ben 7 i gol realizzati dall'ex Juventus contro i bianconeri. Per le rondinelle, il perciolo numero uno è sicuramente Kevin Lasagna, autore di 3 gol in 3 partite ai tempi del Carpi.

Juventus-Verona (sabato ore 18)

Tra gli scaligeri, è Pazzini (molto difficilmente avrà minuti) la bestia nera della Juve con 5 gol e 1 assist collezionati. Juric dovrà invece sperare che Sarri continui a tenere in panchina Dybala, visto che con 5 gol e 1 assist in 8 gare è lui la bestia nera del Verona. Sono 4 in 7 match i gol realizzati da Higuain contro i gialloblu.

Milan-Inter (sabato ore 20.45)

La vera bestia nera dei rossoneri era Mauro Icardi, ceduto al Psg l'ultimo giorno di mercato. Dei giocatori attualmente in rosa è Antonio Candreva (in dubbio) quello che ha segnato più volte al Milan: 3 gol e 3 assist per lui.

Fantacalcio, bestie nere 4a giornata: occhio alle sorprese

Eccezion fatta per(4 gol in carriera contro l'Inter), fuori condizione dopo il lungo infortunio, l'uomo rossonero più prolifico contro i nerazzurri è, con 3 gol e 2 assist in 9 gare.

Sassuolo-Spal (domenica ore 12.30)

Petagna, 2 gol in 7 match, è il calciatore della Spal che ha fatto più gol ai neroverdi. Tre gol in 4 partite: è questo lo score di Ciccio Caputo contro i ferraresi. Occhio anche a Defrel (2 gol in 5 gare).

Bologna-Roma (domenica ore 15)

Dzeko e Florenzi con 3 gol sono i calciatori della Roma che hanno fatto più male al Bologna. Occhio anche a Fazio che ha proprio nei Felsinei una delle sue vittime preferite (2 gol). Con 4 gol e 3 assist, Rodrigo Palacio è il giocatore che ha fatto più male ai giallorossi, anche se non è ancora riuscito a sbloccarsi in maglia rossoblu contro la Roma.

Lecce-Napoli (domenica ore 15)

Non c'è nessuna bestia nera dei salentini nella rosa attuale del Napoli che, invece, è stato colpito 4 volte in 7 partite da Farias. Potrebbe essere lui il vostro bomber di scorta a sorpresa. Schierare un difensore di una neopromossa contro il Napoli è sicuramente un azzardo, ma è comunque giusto informarvi che Rossettini ha già segnato 2 gol in carriera contro gli azzurri, collezionando anche un assist.

Sampdoria-Torino (domenica ore 15)

Andrea Belotti è una vera e propria bestia nera della Sampdoria con 7 gol in 10 partite (solamente al Sassuolo ha segnato di più, 8 gol), ma attenzione anche a Simone Verdi: i blucerchiati sono la vittima preferita dell'ex Napoli, a segno in 3 occasioni. Sirigu dovrà invece guardarsi da Quagliarella: 4 gol contro il Toro, uno in più di Gabbiadini

Atalanta-Fiorentina (domenica ore 18)

Con 5 reti Thereau è il calciatore della Fiorentina che ha segnato di più ai bergamaschi, ma è ormai fuori dal progetto viola. Con 2 gol e 4 assist, Chiesa è l'uomo dai bonus facili contro i nerazzurri. Ancora a secco in campionato, Ilicic spera di sbloccarsi contro la sua ex squadra, già "punita" con 4 gol e 4 assist in 9 incontri. Gomez e Muriel seguono a 3 gol.

Lazio-Parma (domenica ore 20.45)

E' Kucka (da valutare per la prossima giornata) la bestia nera a sorpresa della Lazio in questa gara: 2 gol e 2 assist per lui. Immobile (3 gol e 1 assist in 5 gare), Lulic (2 gol e 3 assist in 7 partite) e Luis Alberto (2 gol e 1 assist in 2 match) sono i più produttivi contro i Ducali.