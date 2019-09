NAPOLI KOULIBALY / Grandi prestazioni per dimenticare quel terribile autogol. Kalidou Koulibaly, a suon di interventi decisivi, sta cercando di cancellare il grave errore di fine agosto, quando il suo tocco nei minuti conclusivi di Juve-Napoli regalò un brutto dispiacere ai tifosi azzurri, i quali lo hanno prontamente perdonato.

Svelando le sue sensazioni ad alcuni amici, il difensore ha rilasciato dichiarazioni importanti per la città che lo ospita: "Le ovazioni dei tifosi martedì sera al 'San Paolo' mi hanno dato grande forza e ogni mio intervento era per loro. Per ringraziarli, per abbracciarli idealmente - le sue parole riportate dalla 'Gazzetta dello Sport' - Ho ricevuto tantissimo affetto dopo quell’autogol e lo stesso ho ricevuto adesso di amici napoletani felici insieme a me. Ecco perché mi sento parte di questa città che mi ha accolto benissimo".