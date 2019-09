SASSUOLO BERARDI DE ZERBI / C'è spazio per parlare anche di mercato con l'Ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a margine dell'evento di presentazione di un nuovo accordo con l'Università di Modena e Reggoio Emilia.

Intercettato dai cronisti, Carnevali ha parlato in particolare del gioiello Berardi tornato a brillare e del tecnico De Zerbi, in scadenza di contratto a fine stagione: "Berardi è un campione che tanti club vogliono ma che ci teniamo stretti - le parole riportate da 'La Gazzetta dello Sport' -. De Zerbi? Affronteremo a brevissimo questa situazione. Noi non abbiamo alcun problema, a tal punto che se De Zerbi verrà da noi dicendo che vuole allungare a... tot e per quanti anni, il tutto si può fare in due minuti".