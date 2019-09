CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA CASTROVILLI / La Fiorentina si gode la crescita dei suoi giovani talenti.

Nel match di sabato scorso, la Juventus ha potuto osservare le grandi qualità di Gaetano Castrovilli , artefice di una prestazione sorprendente e di un inizio di stagione memorabile, considerate anche le ottime prove fornite contro. Così, se per lui già stanno avanzando i primi accostamenti alle big del calcio nostrano, il presidenteha deciso di non farselo scappare: clicca qui per restare aggiornato. La trattativa per il rinnovo sarebbe ai dettagli e, riporta 'Sky', la firma sarebbe attesa già la prossima settimana, quando tra le parti ci sarà un altro incontro decisivo dopo quello di ieri.