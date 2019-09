CALCIOMERCATO OSVALDO MARADONA / Stop col calcio, ma se chiama Maradona... Appesi gli scarpini nel 2016 per dedicarsi alla musica ed alla sua band, Pablo Daniel Osvaldo negli ultimi giorni è tornato al centro delle voci di mercato accostato al GimnasiaLaPlata che ha da poco affidato la panchina al 'Pibe de Oro'.

Un mito che esercita un fascino troppo forte per tutti gli argentini (e non solo), incluso lo stesso Osvaldo che in un'intervista a 'ESPN' però ha spiegato: "È uscita questa notizia e se n'è parlato, io spero non mi chiamino perché non si può dire di no a Maradona. Mi metterebbe in difficoltà la sua chiamata. Se mi chiama, vedremo. Ma per adesso so solo che il 21 settembre suono con il mio gruppo".