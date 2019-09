ATLETICO MADRID JUVENTUS SAVIC / Al termine di Atletico Madrid-Juventus, è intervenuto in zona mista, dove era presente l'inviato di Calciomercato.it, Savic: "Abbiamo preso due gol inattesi, nel primo tempo abbiamo giocato benissimo non concedendo alcuna occasione.

Nella ripresa abbiamo creduto alla rimonta anche nel 2-0 perché in campo stavamo benissimo. Joao? Giovane di talento, sarà importantissimo ma va lasciato tranquillo, non bisogna mettergli pressione, è un ragazzino. Due ex viola in gol?ha fatto un gran gol, ovviamente non mi ha fatto piacere ma sono felice per lui perché abbiamo passato tre anni molto belli insieme ed è un bravissimo ragazzo".