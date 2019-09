ATLETICO MADRID JUVENTUS CUADRADO / Pari che sa di beffa per la Juventus raggiunta sul 2-2 dall'Atletico Madrid quando il successo sembrava ad un passo. Un pareggio che ha portato anche a qualche discussione al fischio finale con Cuadrado protagonista.

Il colombiano ne ha parlato anche nella sua intervista a 'Sky': "Sono contento per il gol ma triste per il risultato. Dobbiamo migliorare per continuare ad essere una grande squadre che mette la testa in tutti i momenti. Arrabbiatura alla fine? Sì, ci sta: vincevamo 2-0 e non siamo riusciti a conservare il vantaggio. Peccato per il risultato, meglio però che sia successo adesso e non più avanti: sarebbe stato più dura"