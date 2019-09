ATLETICO MADRID JUVENTUS SARRI / La Juventus viene rimontata dall'Atletico Madrid nella prima gara Champions. Al termine dell'incontro il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha parlato a 'Sky': "Abbiamo fatto una partita positiva, in crescita rispetto a Firenze. Avevamo la partita in mano, pareggiarla così ci lascia l'amaro in bocca. Prendiamo gli aspetti positivi: qui non segnavamo da tante partite, siamo andati vicini al 3-1 e nel recupero abbiamo concluso 2-3 volte. Siamo ingenui in situazioni prevedibili".

PALLE INATTIVE - "Il luogo comune è passare a uomo ma ha poco senso: dobbiamo migliorare in aggressività applicazione. Nel primo gol la palla era lentissima, avevamo il tempo di intervenire. Bisogna migliorare perché se siamo passivi, siamo passivi anche a uomo. Con il Var le marcature a uomo diventano pericolose perché il contatto è inevitabile.

Ci lavoreremo, dobbiamo parlare e vedremo cosa si può fare per rimediare".

CUADRADO - "Era possibile che venisse fuori una partita aperta, con degli spazi e la velocità di Cuadrado poteva esserci utile".

ATTEGGIAMENTO - "A Firenze c'erano situazioni negativi e ci siamo fatti influenzare perdendo il focus sull'obiettivo della partita che erano i tre punti. La mia sensazione in campo è che c'era un divario fisico ma analizzando i dati ho visto che questo divario non c'era: avevamo corso di più e con più accelerazioni, la differenza era mentale. Abbiamo peccato in determinazione, oggi era quella giusta e sono uscite le cose che proviamo in allenamento. La squadra si allena bene, ora dobbiamo risolvere quel problema perché sono si possono prendere 4 gol su palla inattiva. A Firenze abbiamo pagato colpe nostre".

APPUNTI PRIMO TEMPO - "In panchina scriviamo principalmente per velocizzare il lavoro domani mattina. Nel primo tempo ho scritto perché abbiamo concesso 20 cambi di campo agli avversari e tenevamo la palla scoprendo troppo tempo. C'erano movimenti che non ci venivano bene, ma è colpa mia: Cuadrado per due mesi si è allenato da terzino, oggi ha giocato da esterno alto".