CHAMPIONS LEAGUE ATLETICO MADRID JUVENTUS BONUCCI / Dopo il pareggio ottenuto dalla sua Juventus contro l'Atletico Madrid, Leonardo Bonucci ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Nel primo tempo da parte dell'Atletico c'era tanta pressione e corsa. Nel secondo tempo siamo partiti bene e forte, poi abbiamo preso questi due gol su palle inattive - le sue parole a 'Sky Sport' - Dispiace, bisogna fare più attenzione. Da parte di tutti.

Col Napoli siamo riusciti a portare a casa tre punti, stasera ne abbiamo lasciati due. Una squadra come la nostra non può prendere così tanti gol su palla inattiva. Abbiamo fatto una grande partita fino al 2 a 2, peccato per il tiro di Cristiano nel finale. Discussione trae compagni? Dimostra la fame di vittoria che avevamo. Sono panni che si lavano in casa. C'è la responsabilità di tutti sul gol preso, chi entra deve essere pronto ad aiutare i compagni. Dobbiamo lavorare affinché questa squadra cresca e diventi insuperabile".