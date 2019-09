PAGELLE E TABELLINO DINAMO ZAGABRIA ATALANTA/ L'Atalanta scrive una nuova pagina della propria storia esordendo in Champions a Zagabria, contro la Dinamo. Purtroppo però l'avventura nell'Europa che conta inizia con una cocente sconfitta. Dopo soli nove minuti passa in vantaggio la squadra di casa con Leovac che mette in porta il cross di Stojanovic. Al 31' ed al 42' Orsic mette a segno una doppietta che taglia le gambe alla squadra bergamasca. Nella ripresa la musica non cambia. La squadra di Gasperini gioca meglio ma non si avvicina minimamente alla versione del nostro campionato. Al 68' Orsic fa tripletta, trasforma in oro un pallone che gli arriva fortuitamente tra i piedi, bravo ad insaccarlo alle spalle di Gollini. Prima in Champions da incubo per la dea che perde 4-0.

DINAMO ZAGABRIA

Livakovic 6- Mai impegnato nel primo tempo. Viene chiamato in causa solo una volta ed effettua una grande parata con la mano di richiamo su Zapata.

Stojanovic 6.5- Colleziona l'assist per il gol di Leovac e disegna lo spiovente nel gol del 3-0. Il motore della fascia destra

Théophile-Catherine 6- Bene, ma non come il suo compagno di reparto. Chiude bene ma spesso ricorrendo al fallo. Serve in maniera fortuita l'assist per il 4-0.

Peric 6- Copre molto bene su Zapata costringendolo a giocare lontano dalla porta. Ottima partita.

Leovac 7- Insacca il gol del vantaggio con un ottimo inserimento in area e fornisce l'assist per il raddoppio della squadra.

Moro 6- Tanta sostanza nella sua partita, interventi abbastanza duri che gli fanno rischiare l'espulsione. (dal 73' Gojak S.V.)

Dilaver 6 - Forse quello che si nota meno al centro del campo, ma fa bene il lavoro sporco.

Ademi 6.5- Capitano e vero leader della Dinamo. Serve l'assist con un tuffo di testa a Orsic per il 3-0, e gioca una gara di qualità.

Olmo 7- Vederlo con il pallone tra i piedi è una vera gioia per gli occhi. Partecipa a tutte le azioni dei gol della sua squadra, e fa impazzire gli avversari con la sua rapidità e la sua classe. Da tenere d'occhio

Petkovic 6- Buona gara dell'attaccante, fa salire molto bene la squadra con le sue preziose sponde. (dal 82' Gavranovic S.V.)

Orsic 8- Partita da killer d'area per il numero 99 che segna una tripletta. Insacca ogni pallone che gli capita sotto porta. (dal 76' Ivanusec S.V.)

All. Bjelica 7- Preparazione magistrale della partita per l'ex allenatore dello Spezia. Squadra in forma sia fisicamente che mentalmente, cosa prevedibile ma non a questo livello.

Straripante e ben organizzata, il lavoro del mister si vede.

ATALANTA

Gollini 6 - Non può nulla sui quattro gol croati.

Toloi 5 - Grande difficoltà nel chiudere le avanzate avversarie, si perde Orsic nel gol del 2-0.

Djimsiti 5 - Si carica subito di un giallo che lo condiziona per tutta la partita, in difficoltà.

Masiello 5 - Primo tempo molto complicato per lui come per tutta la difesa. Viene sostituito all'intervallo. (dal 46' Malinovsky 6 - Con il suo ingresso l'Atalanta è più offensiva, non crea grandi occasioni ma alza il baricentro della squadra).

Hateboer 4,5 - Non spinge come sempre sulla sua fascia di competenza, e difensivamente è quasi disastroso. Forse troppo emozionato.

De Roon 5.5- Sbaglia molto, troppo, in fase di impostazione. Si riprende recuperando molti palloni, ma non basta ad arrivare alla sufficienza.

Freuler 5.5- Gioca solo il primo tempo e non si vede quasi mai, si nasconde molto. (dal 46' Pasalic 6 - Insieme a Malinovsky è prezioso per la squadra nel tentativo di essere più offensivi)

Gosens 6- Il migliore dei suoi, spinge sempre e si rende pericoloso anche in attacco. L'ultimo ad arrendersi anche sotto di quattro gol.

Ilicic 6- Non brillante come tutta la squadra. Nel primo tempo è l'unico a rendersi pericoloso e nella ripresa serve una buona palla a Zapata per accorciare le distanze, che il colombiano non sfrutta. (dal 89' Barrow S.V.)

Gomez 5 - Non si vede quasi mai. Scende spesso a prendersi il pallone ma si limita a qualche passaggio semplice. Poco fantasioso.

Zapata 4,5 - Non è serata per l'attaccante colombiano. Gioca molto spalle alla porta, l'unica occasione che gli capita tra i piedi non la sfrutta.

All. Gasperini 5- L'emozione dell'esordio tra i grandi in Europa gioca un brutto scherzo alla sua squadra. La prestazione dell'Atalanta è molto lontana dalla versione italiana a cui siamo abituati. Giuste le scelte dei cambi.

Arbitro: Jesus Gil Manzano 6- Gara semplice per l'arbitro spagnolo. Bravo a mantenere lo stesso metro di giudizio nelle ammonizioni.

TABELLINO

DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA 4-0

Marcatori: 9' Leovac, 31' Orsic, 42' Orsic, 68' Orsic

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Livakovic; Stojanovic, Théophile-Catherine, Peric, Leovac; Moro, Dilaver, Ademi; Olmo, Petkovic, Orsic. A disposizione: Zagorac; Hajrovic, Atiemwen, Situm, Gavranovic. All. Bjelica

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello (dal 46' Malinovsky); Hateboer, De Roon, Freuler (dal 46' Pasalic), Gosens; Ilicic, Zapata, Gomez. A disposizione: Sportiello; Palomino, Castagne, Muriel. All. Gasperini

Arbitro: Jesus Gil Manzano

Ammoniti: 18' Djimsiti (A), 27' De Roon (A), 39' Théophile-Catherine (D), 66' Moro (D), 79' Gosens (A)

Marco Deiana