Calciomercato Juventus, Dybala bocciato: l'addio si avvicina

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA TOTTENHAM / Non decolla la stagione di PauloDybala. L'attaccante anche stasera, in ChampionsLeague contro l'Atletico Madrid, si è accomodato in panchina.

Sarri, come successo già nelle prime giornate in campionato, gli ha preferito Gonzalo: l'ex Palermo è entrato in campo solo a dieci minuti dalla fine. Ora dopo quattro partite sono solo due gli scampoli di partita di Dybala (14 minuti contro il Napoli e altri 15 stasera). Davvero troppo poco per non pensare che la sua avventura alla Juventus non sia davvero finita. A gennaio, molto probabilmente, si riapriranno le porte della Premier League conpronte a piombare sull'attaccante