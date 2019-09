ATLETICO MADRID JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Reazione di Cristiano Ronaldo durante il match di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid.

Stasera, innervosito per aver speso troppe energie nella prima frazione, riporta 'Sky Sport', il portoghese avrebbe reagito verso i compagni, rei di non aver svolto al meglio i loro compiti: clicca qui per restare aggiornato. Nonostante il sostanziale equilibrio in campo, infatti, i padroni di casa si sono resi pericolosi in molteplici occasioni. Ronaldo, inoltre, è stato accolto con una bordata di fischi dai tifosi 'Colchoneros' , impauriti dal suo score nelle gare contro gli spagnoli.