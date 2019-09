PAGELLE PRIMO TEMPO DINAMO ZAGABRIA ATALANTA/ Inizia da Zagabria l'avventura nell'europa che conta dell'Atalanta. Primo tempo che parte subito forte. Dopo soli nove minuti la Dinamo Zagabria passa in vantaggio con Leovac, che si fa trovare pronto al centro dell'area per spingere in porta un cross teso di Stojanovic. Reazione della dea che non arriva, ed al 30' raddoppia la Dinamo con un preciso tiro da fuori area di Orsic.

Al 42' Orsic firma la doppietta, spiovente di Stojanovic che trova la testa dibravo a fare la sponda per il numero 99 che fa 3-0. Primo tempo da incubo per gli uomini di

DINAMO ZAGABRIA

Livakovic 6

Stojanovic 6.5

Théophile-Catherine 6

Peric 5.5

Leovac 7

Moro 6

Dilaver 6

Ademi 6.5

Olmo 7

Petkovic 6

Orsic 6.5

ATALANTA

Gollini 6

Toloi 5.5

Djimsiti 5.5

Masiello 5.5

Hateboer 5

De Roon 5.5

Freuler 5.5

Gosens 6

Ilicic 6

Gomez 5.5

Zapata 5.5