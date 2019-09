CALCIOMERCATO FIORENTINA COMMISSO MONTELLA / Rocco Commisso blinda Vincenzo Montella. Il presidente della Fiorentina, commentando le voci sul tecnico, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Non sono preoccupato, sono sicuro che le cose andranno meglio.

Montella ha la mia fiducia dal primo giorno e mi sta ripagando, guardate che bella squadra ha messo in campo contro la Juventus - le sue parole a 'Lady Radio' - Spero di tornare entro un mese. Questione stadio? Non posso aspettare dieci anni. Nardella vorrebbe farlo prima di me, il problema è la legge, la burocrazia e il sistema italiano, che devo rispettare ma posso pure criticare perché non fa il bene dell’Italia, della Fiorentina e di Firenze".