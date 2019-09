ATLETICO MADRID JUVENTUS CUADRADO / Maurizio Sarri ha sorpreso tutti mandando in campo dal primo minuto Cuadrado al posto di Douglas Costa infortunato, preferendolo a Bernardeschi.

Una decisione che però, almeno secondo il parare dei tifosi, non sta dando i suoi frutti al Wanda Metropolitano in: il colombiano, infatti, è tra i calciatori bianconeri più criticati sui social per la sua performance alla prima stagionale in Champions. Molti lo considerano l'anello debole della formazione juventina e non manca chi chiede un intervento sul mercato a gennaio per non vederlo in campo.

Ecco alcuni tweet su Cuadrado: