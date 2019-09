CHAMPIONS LEAGUE ATLETICO MADRID JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Il rapporto di Cristiano Ronaldo con l'Atletico Madrid si conferma non idilliaco.

Il fuoriclasse portoghese, che in carriera ha spesso regalato brutte sorprese ai 'Colchoneros', stasera è stato accolto in maniera negativa dai tantissimi tifosi assiepati sugli spalti del 'Metropolitano' per il match dicontro la clicca qui per restare aggiornato. Al primo pallone toccato, infatti, una bordata di fischi e molti 'buu' hanno accompagnato la sua giocata. Volto carico e concentrato, Ronaldo non è apparso impaurito dalla reazione degli spagnoli.