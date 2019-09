ATLETICO MADRID JUVENTUS FORMAZIONE / Maurizio Sarri sorprende per il debutto in Champions League: in campo dal primo minuto ci va Cuadrado e non Bernardeschi al posto dell'infortunato Douglas Costa.

Ma il tecnico della Juventus per la sfida all'ha dovuto scegliere anche due calciatori da mandare in tribuna dei venti convocati: fuori dalla distinta presentata per l'esordio in Europa sono finiti il terzo portiere Pinsoglio e Daniele. L'esclusione dell'ex, pur non sorprendente visto che nelle gerarchie diè dietro a, non può che animare il dibattito anche in ottica mercato: Rugani sembrava destinato a lasciare i bianconeri in estate, poi l'infortunio diha spinto la dirigenza juventina a confermarlo in rosa.