PAGELLE TABELLINO ATLETICO JUVENTUS / Partita spettacolare al Wanda Metropolitano. Succede tutto nella ripresa: dopo il doppio vantaggio della Juve firmato Cuadrado e Matuidi, l'Atletico, spinto dai suoi tifosi, riesce a rimontare con Savic ed Herrera nel finale. Risultato giusto per quanto visto in campo dopo un primo tempo molto equilibrato.

Atletico Madrid

Oblak 6: Incolpevole sui gol, ma la Juventus non lo impegna più di tanto.

Trippier 6: Spinge tanto e bene, ma è impreciso in diversi agganci. Cresce nella ripresa.

Savic 6: Lascia solissimo Matuidi sul 2-0, si fa perdonare firmando il gol che dà il via alla rimonta dei colchoneros.

Gimenez 7: Oltre ad essere impeccabile in difesa, è costantemente pericoloso in attacco. Suo, di testa, l’assist dell’1-0 per Savic.

Lodi 5.5: Vince la bella sfida con Cuadrado nel primo tempo, ma nella ripresa capitola sul gol dell’1-0 e il colombiano gli sfugge in più occasioni. (Dal 77’ Vitolo 6: Entra bene in gara, ma Szczesny gli nega il gol)

Koke 6.5: Qualità e quantità al servizio dei compagni, punto di riferimento del centrocampo in ogni fase della gara.

Saul 6.5: Come Koke, impeccabile in entrambe le fasi e letale nell’avviare i contropiedi dei colchoneros.

Thomas 6: Fa ‘legna’, ma con un paio di aperture per i terzini dimostra di avere ottimi piedi. (Dal 76’, Herrera 7: Conclude la rimonta rojiblanca con un imperioso colpo di testa nel finale)

Lemar 5.5: Si sacrifica e dà spesso una grossa mano in fase di non possesso, ma la sua qualità non si vede praticamente mai. (Dal 60’, Correa 6: Crea scompiglio in un paio di azioni, esattamente ciò che gli chiedeva il Cholo)

Joao Felix 6: Dà la sensazione di poter segnare quando vuole, ma si accende poco e per lunghi tratti della ripresa sparisce.

Diego Costa 6: Gran lavoro di sponda per i compagni, in area non fa mai paura ai centrali bianconeri.

Juventus

Szczesny 6: Reattivo sulle uscite, bravo su una insidiosa conclusione di Vitolo, può far poco sui due gol incassati.

Danilo 5.5: Spinge poco e soffre spesso le incursioni nella sua zona.

Gimenez lo sovrasta nell’azione del 2-1, perde un pallone sanguinoso nel finale sull'occasione di Vitolo.

De Ligt 6: Sbaglia un paio di scelte a campo aperto, ma di testa è spesso puntuale negli anticipi. Ancora timido palla al piede.

Bonucci 7: Partita quasi perfetta, all’ennesimo anticipo su Diego Costa lancia con un delizioso esterno Higuain per dar via al contropiede dell’1-0.

Alex Sandro 6.5: In difficoltà contro Trippier, migliora col tempo e serve l’assist del 2-0 con un cross perfetto per Matuidi.

Khedira 5.5: Per Sarri è un intoccabile, ma fisicamente comincia a patire gli impegni ravvicinati, perde lucidità e spesso rallenta la manovra. (Dal 70’, Bentancur 5.5: Nemmeno il tempo di scendere in campo e perde Savic sul gol del 2-1. Sfortunato).

Pjanic 5.5: La gabbia del Cholo lo tiene parecchio a bada, spesso non riesce a far partire l’azione con pulizia e perde un paio di palloni, non da lui. (Dall’87’ Ramsey: s.v.)

Matuidi 6.5: Viene ammonito dopo un quarto d’ora ma il giallo non condiziona la sua gara, impreziosita dal gol che vale il trionfo. Poi, però, si fa sfuggire Herrera sul corner del 2-2.

Cuadrado 7: Con una rete splendida dà ragione a Sarri che lo ha preferito a Bernardeschi. Alla lunga vince il duello con Lodi, che lo aveva limitato nel primo tempo.

Higuain 6.5: Distribuisce una gran quantità di palloni ai compagni ed è bravo a pescare Cuadrado in area nel contropiede dell’1-0. Nel finale, non serve un liberissimo Cristiano, che si infuria. (Dall’80 Dybala: s.v.)

Ronaldo 6: I fischi del Metropolitano lo innervosiscono. Si intestardisce in un paio di occasioni, ma nel finale sfiora il clamoroso gol del 2-3 con una bellissima giocata.

Arbitro

Danny Makkelie 6: Gestisce bene i momenti di tensione nel finale.

TABELLINO:

ATLETICO MADRID (4-4-2) - Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi (Dal 77' Vitolo); Koke, Saul, Thomas (Dal 76'. Herrera), Lemar (Dal 60', Correa:); Joao Felix, Diego Costa.

JUVENTUS (4-3-3) - Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira (Dal 69', Bentancur), Pjanic (Dall'87 Ramsey), Matuidi; Cuadrado, Higuain (Dall'80', Dybala), Cristiano Ronaldo

Marcatori: Cuadrado (J), Matuidi (J), Savic (A), Herrera (A)

Arbitro: Danny Makkelie (NLD)

Ammoniti: Matuidi (J), Diego Costa (A), Cuadrado (J)