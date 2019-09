CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA ATLETICO / Nonostante l'infortunio di Douglas Costa, ascoltando le parole di Maurizio Sarri anche in Atletico Madrid-Juventus Paulo Dybala sarà il grande assente, almeno per quanto riguarda le formazioni iniziali. Utilizzato sin qui con il contagocce (14 minuti contro il Napoli), la Joya resta comunque uno dei profili più apprezzati in Europa e molti club stanno chiedendo informazioni sulla sua situazione.

Nonostante i tentativi falliti in estate, non è escluso chepossano tornare alla carica a gennaio, trovando magari terreno più fertile se le gerarchie di Sarri non dovessero mutare nei prossimi mesi.

Attenzione, però, anche alle sirene provenienti dalla Spagna. Dopo aver visto saltare proprio sul più bello l'arrivo di una seconda punta come Rodrigo la scorsa estate, l'Atletico Madrid è pronto a cercare nuovamente rinforzi in quel ruolo e sul taccuino della dirigenza c'è anche il nome del numero 10 bianconero che potrebbe vedere nella Liga un campionato più idoneo alle sue caratteristiche tecnico-tattiche. In caso di qualificazione agli ottavi di finale di Champions, i colchoneros sono pronti a valutare anche un assalto invernale a Dybala.