CHAMPIONS LEAGUE EUROPA LEAGUE VIAGGI TRASFERTE VOLI ALBERGHI / Iniziata l'avventura delle squadre italiane nelle coppe europee. Juventus, Napoli, Atalanta e Inter proveranno a farsi valere in Champions League, Roma e Lazio le nostre rappresentanti in Europa League. Per tutte, la speranza di fare più strada possibile nei rispettivi tornei e magari di arrivare in finale, a Istanbul oppure a Danzica. Molti i tifosi che seguiranno le rispettive squadre in trasferta, nelle varie città europee. La Juventus sarà di scena a Mosca il 6 novembre, l'Inter il 2 ottobre sarà a Barcellona e il 27 novembre a Praga, il Napoli il 27 novembre a Liverpool, la Lazio il 24 ottobre a Glasgow, la Roma il 28 novembre a Istanbul, tanto per fare qualche esempio. Per coloro che vogliono mettersi in viaggio al seguito della propria squadra, il problema, oltre a quello di trovare i biglietti per lo stadio, è quello di trovare voli ed alberghi convenienti.

Trasferte per Champions ed Europa League, i migliori siti per voli e hotel

Di seguito, i consigli della redazione di Calciomercato.it per le migliori opportunità low cost.

Non mancano compagnie aree low cost, che offrono voli su numerose tratte e a prezzi davvero vantaggiosi, qualora si riesca a prenotare per tempo. Le principali sono la Ryanair, la Easyjet e la Vueling, ma è possibile reperire soluzioni ottimali anche grazie a Volotea, Wizz Air, Blue Air, TUI Fly, e altre ancora. Per quanto concerne hotel o bed and breakfast, consigliamo sicuramente Booking, Trivago ed Expedia, siti grazie ai quali si possono scegliere le migliori combinazioni sulla base delle vostre esigenze. Esiste anche la possibilità, in un solo motore di ricerca, di trovare le migliori proposte per volo e albergo allo stesso tempo. I migliori portali da questo punto di vista sono ancora Booking, Expedia, quindi Skyscanner, Edreams, Volagratis e Momondo dove si può organizzare piuttosto rapidamente il vostro viaggio, al miglior prezzo.