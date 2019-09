FIORENTINA RINNOVO VENUTI/ Stando a quanto riportato da 'Sport Mediaset', Lorenzo Venuti sarebbe pronto a rinnovare il suo contratto con la Fiorentina di Rocco Commisso.

Il difensore ex Benevento ha convinto Montella ed è pronto a prolungare fino al 2023 con la Viola, che sta lavorando anche per Castrovilli, centrocampista rivelazione di quest'inizio di stagione. Per Venuti, dovrebbe esserci un adeguamento a 350.000 euro a stagione più bonus.