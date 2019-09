p>CALCIOMERCATO FIORENTINA CASTROVILLI / Lamette il piede sull'acceleratore ed è pronta a blindare Gaetanosecondo quanto riportato da 'Sky Sport', è in corso in questi minuti un incontro tra l'agente Minieri e la dirigenza viola per parlare del rinnovo di contratto del centrocampista classe 1997 in scadenza nel 2021. La trattativa è ad un buon punto tanto che già in giornata potrebbe arrivare la firma per il talento diche sta incantando in questa prima parte di stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI