p>FLAMENGO GUARIN / Fredy, ex centrocampista dell'attualmente svincolato, sembra aver sciolto tutti i suoi dubbi e sembra aver deciso per la prossima squadra con la quale ripartire: come raccontato da Calciomercato.it, Guarin è pronto a firmare un contratto su base annuale con il Flamengo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Conferma che arriva dallo stesso agente del centrocampista che ha così dichiarato ai microfoni di 'Globoesporte': "Stiamo lavorando per chiudere l'operazione sperando che tutta vada per il meglio. Ci sono state offerte dalla MLS e dall'Argentina, ma Fredy vuole solo giocare per il Flamengo''.