Atalanta, Gosens in Germania? L'ipotesi non tramonta

ATALANTA GOSENS SCHALKE O4/ Intervistato ai microfoni di 't-online.de', Robin Gosens, esterno dell'Atalanta ha aperto ad un possibile trasferimento nelle prossime stagioni. Su di lui ci sarebbe lo Schalke 04, club di BundesLiga.

Già in estate ci sarebbero stati dei colloqui decisamente concreti con la squadra della Ruhr. Intanto Gosens si prepara a fare il suo esordio con l'Atalanta in Champions League nella sfida di stasera contro la Dinamo Zagabria, un match che sa di storia per la società della famiglia Percassi.