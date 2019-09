p>CALCIOMERCATO VARANE MBAPPE REAL MADRID / Kyliansarà uno dei grandi assenti della sfida in programma questa sera tra: la stella francese salterà per infortunio il grande match d'esordio in Champions League. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il connazionale Raphael Varane, difensore dei 'Blancos', ai microfoni de 'Le Figaro' ha parlato dell'interesse del Real Madrid verso Mbappé: ''Lo vorrei sempre con me, nella mia squadra, non solo in Nazionale. È un grande giocatore: adesso è al Psg, ma non sappiamo cosa succederà in futuro. E poi del Madrid posso solo dirgli cose positive e lo lui sa già".