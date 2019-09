JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Cristiano Ronaldo si racconta in una lunga intervista concessa a 'ITV'. Dal dibattito sul migliore di sempre all'eterna rivalità con Messi, fino agli annedoti della sua vita, ecco alcuni estratti delle dichiarazioni dell'attaccante della Juventus: "Per me sono il numero uno della storia, ma se per alcuni tifosi il numero uno è un altro e io sono il secondo non importa. So di essere nella storia del calcio come uno dei più grandi di sempre. Messi? Non siamo amici ma abbiamo condiviso questo palcoscenico per 15 anni. Ho un buon rapporto con lui perché so che mi ha spinto ad essere un giocatore migliore e io ho spinto lui ad essere un giocatore migliore".

Sugli obiettivi futuri: "Vorrei diventare il calciatore che ha vinto più Palloni d’Oro nella storia del calcio, mi piacerebbe tantissimo e credo di meritarlo. Messi è nella storia del calcio, ma credo di avere altri sette/otto anni per essere al di sopra di lui".

Infine, il portoghese ha rivelato un curioso aneddoto della sua adolescenza: "Avevo dodici anni ed ero senza soldi. Vivevo assieme ad altri calciatori della mia età e che venivano da ogni parte del Portogallo ed era difficile senza la mia famiglia accanto. Mi ricordo che c’era un McDonald’s lì vicino dove andavamo a chiedere gli hamburger che avanzavano. E c'era una signora che si chiamava Edna, che con due altre ragazze ce ne dava sempre qualcuno. Spero che raccontare questa storia mi aiuti a ritrovarle. Vorrei invitarle a cena a Torino o a Lisbona e ripagarle per quello che hanno fatto per me. Non lo dimenticherò mai".