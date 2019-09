INTER GODIN / Diego Godin, difensore uruguaiano dell'Inter, si è concesso ai microfoni di 'Dazn' in vista del derby contro il Milan in programma sabato sera a San Siro: ''Non l’ho mai giocato ma lo conosco, so cosa significa giocare partite così, per la gente. Queste sono sfide che rendono orgogliosi i tifosi che sono fondamentali, anche nei successi europei. Ogni club ha bisogno dell’entusiasmo e la spinta della proprio gente oltre che dei campioni e dell’allenatore.

Il paragone con l'Atletico Madrid di Simeone: “Questa Inter mi ricorda l’Atletico della stagione 2013/2014: un grande gruppo, grande affiatamento e voglia di stare insieme e lavorare. Anche i tifosi stanno avendo buone sensazioni. Il comune denominatore però è sempre l’allenatore: è molto importante avere allenatori così. Conte e Simeone vivono la gara e gli allenamenti allo stesso modo, e per un giocatore vedere il mister con così tanta voglia è fondamentale”