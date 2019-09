p>CALCIOMERCATO FIORENTINA CASTROVILLI / In attesa di Federico, laè pronta a blindare Gaetano: il centrocampista classe 1997 è una delle sorprese più piacevoli di inizio campionato per i viola, come testimoniato dalla super partita disputata nell'ultimo turno contro la. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', la trattativa per rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 è ormai agli sgoccioli: manca veramente poco all’ufficialità con Castrovilli che andrà a firmare un nuovo contratto di quattro anni con opzione, in pratica cinque, il massimo consentito, con una cifra a salire fino ad andare verso il milione di euro.