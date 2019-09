OLANDA RICKSEN RANGERS / Lutto nel mondo del calcio olandese e non solo. Fernando Ricksen, ex difensore, nazionale oranje (12 presenze collezionate nei primi anni 2000), è scomparso all'età di 43 anni in Scozia. Ricksen aveva annunciato nel 2013 di essere malato di Sla.

Ricksen, bandiera del, aveva vestito per sei stagioni la maglia dei Glasgow, con cui aveva vinto, tra l'altro, due campionati scozzesi. In carriera ha indossato anche le maglie di. In Olanda Ricksen è diventato un simbolo della lotta alla Sla.