ROMA BASAKSEHIR FLORENZI / Anche Alessandro Florenzi ha presentato Roma-Basaksehir in conferenza stampa. Questa la carica del capitano giallorosso alla vigilia dell'esordio in Europa League: "Olimpico? Dobbiamo essere noi stessi in casa e fuori, qualsiasi sia lo stadio. Ovviamente giocare all'Olimpico sarà un vantaggio. Eredità De Rossi? Noi romani sentiamo la responsabilità dell'investitura. Abbiamo un grande senso di appartenenza nei confronti della società. Ci prendiamo la responsabilità e cerchiamo di far capire ai nostri compagni cos'è Roma e la Roma. Domenica ho visto una squadra vera e umile, ma non dobbiamo sentirci appagati e da capitano è uno dei miei obiettivi. Ruolo? Potrei ricoprire anche il ruolo di Pau Lopez (ride, ndr).

Sugli infortuni: "Non penso che solo la Roma abbia subito tanti infortuni. I motivi possono essere le tante partite, lo stress, le sollecitazioni sui campi. La società ha speso tanti soldi per rifare il campo. Lo scorso anno gli infortuni sono stati troppi e da qualche parte si è sbagliato. Cerchiamo di ridurli al minimo, ma non c'è un solo indizio". Infine, sul nuovo corso di Fonseca: "Si respira un'aria diversa quest'anno. Stiamo bene insieme, stiamo creando un gruppo dove tutti sono importanti. Tutti possono dare un contributo per vincere la partita. Non voglio più parlare dello scorso anno. Possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni, ma senza fare proclami sul futuro".