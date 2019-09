PARMA KARAMOH / In casa Parma tiene banco il caso di Yann Karamoh. Il franco-ivoriano non si è presentato agli allenamenti ed è stato multato dalla società che ha rilasciato una nota ufficiale a tal proposito. Nonostante questo, il Parma non vuole perdere l'investimento pesante fatto in estate. Karamoh infatti è costato 13 milioni di euro ed è, dopo Inglese, l'acquisto più oneroso dell'estate parmigiana.

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', sembra che i problemi del ragazzo siano personali e non legati a disguidi con l'ambiente o con l'allenatore Roberto D'Aversa, che al contrario appare intenzionato, come il resto della società, a recuperare il ragazzo. Il Parma conta molto sul giocatore nato in Costa d'Avorio e il tecnico lo ha ugualmente convocato per la sfida contro il Cagliari nonostante il ritardo negli allenamenti. I crociati vorrebbero dunque evitare una rottura definitiva, ma è indubbio che lo stesso Karamoh dovrà cambiare atteggiamento.