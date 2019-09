ROMA BASAKSEHIR FONSECA / Vigilia di Europa League in casa Roma. Domani sera, allo 'Stadio Olimpico', i giallorossi ospiteranno i turchi del Basaksehir. Calciomercato.it vi offre in tempo reale la conferenza stampa di Paulo Fonseca.

EUROPA LEAGUE - "È una competizione importante, in cui abbiamo l’obiettivo di andare avanti. Sappiamo che ci sono squadre forti".

TURNOVER - "Comprenderete che la prossima partita sarà dopo appena un paio di giorni. Dobbiamo rispettare i tempi di recupero dei giocatori e fare rotazioni che garantiscano di raggiungere il nostro obiettivo, ovvero vincere questa partita".

PASTORE - "Dobbiamo comprendere il suo passato. La scorsa stagione ha avuto molti infortuni e ora sta tornando al meglio. Ha grandi qualità, l'importante è che riacquisti la forma fisica giusta.

Dal primo giorno in cui sono arrivato è stato un professionista".

CONDIZIONE - "La squadra sta bene anche dal punto di vista fisico. Contro il Genoa abbiamo finito in crescendo, contro il Sassuolo la situazione è stata diversa ma credo che sia stata attribuibile al fatto che molti giocatori fossero reduci dagli impegni con le Nazionali".

KALINIC - "Non vorrei rivelare molto per la partita di domani. ​Kalinic non è pronto per giocare dal primo minuto. Sta migliorando dal punto di vista fisico, ma è difficile possa giocare un'intera partita".

KLUIVERT - "Con questo modo di giocare può essere importante e si mettono in risalto le sue qualità. La sua velocità può essere un'arma importante".

BASAKSEHIR - "Devo confessare che non ho ricordi particolari di Under quando lo affrontai con lo Shakhtar. Loro hanno molti giocatori esperti e negli ultimi tre anni hanno sempre lottato per il titolo. Non dobbiamo farci sorprendere".