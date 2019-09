A tenere banco in casa bianconera è, ancora una volta, Paulo: nonostante l'assenza dell'infortunato, infatti, Federico Bernardeschi è al momento favorito per una maglia da titolare al fianco di Higuain e Cristiano Ronaldo . Scelta, quella di, non condivisa dai tifosi bianconeri, che sui social stanno invocando la titolarità dell'argentino, senza risparmiare qualche critica all'allenatore. Ecco alcuni dei tweet più significativi.

Se non riesci a valorizzare un giocatore come #Dybala, non sei un grande allenatore. — Amelio ©️ (@furiadicheb1985) September 18, 2019

Ma cosa dobbiamo fare per far partire titolare Paulo? È possibile che Sarri non capisce che in queste partite c’è bisogno di lui? #Dybala#UCL#AtleticoJuve#ForzaJuve — Elis lise (@EliAlisia) September 18, 2019

Dalle voci di formazione, Rabiot, Ramsey, Dybala ancora tra panchina e tribuna. Mi pare evidente che qualcosa sia andato storto. Stiamo parlando di quasi cinquanta milioni di euro lordi di ingaggio. #AtletiJuve — scireailmiocapitano (@emjuve) September 18, 2019

@PauDybala_JR vogliamo vederti in campo stasera e perché no magari anche qualche tuo gol come te sai fare! — Elis lise (@EliAlisia) September 18, 2019