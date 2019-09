MANCHESTER UNITED WILSON / Caccia ad un nuovo attaccante a gennaio per il Manchester United.

Complici le cessioni all'die Alexis, il manager dei 'Red Devils' Solskjaer vorrebbe aggiungere un nuovo puntello offensivo per avere maggiori soluzioni in attacco oltre a Rashford, Martial e Greenwood. Il nome in cima alla lista dello United - riporta il 'Sun' - sarebbe quello di Callum, punta in forza al Bournemouth. Sotto contratto fino al 2023, il 27enne ha già realizzato 3 reti nelle prime cinque giornate di Premier League.