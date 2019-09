CHELSEA UDSON ODOI / Il Chelsea pronto a trattenere Hudson-Hodoi.

Il giovanissimo attaccante è in scadenza il prossimo giugno, con i 'Blues' che avrebbero accelerato le trattative per la firma sul prolungamento come assicura la stampa britannica. Il classe 2000 potrebbe rinnovare con un ingaggio superiore ai 200 mila euro a settimana. Il giocatore, seguito di recente dal, è al momento fermo per infortunio e non ha avuto modo di esordire in stagione sotto la guida di Franck