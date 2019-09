Roma, vertice per il rinnovo di Bouah: le ULTIME di CM.IT

ROMA RINNOVO BOUAH / La Roma punta forte sul giovane, sfortunatissimo Devid Eugene Bouah e ha deciso di blindarlo.

Fermo per la rottura del legamento crociato del ginocchio, la seconda in un anno, il giovane talento della Primavera in estate era stato cercato dallacome possibile contropartita nell'operazionepoi sfumata. La dirigenza giallorossa però non vuole perdere il suo talento classe 2001 e secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it è previsto per la giornata di oggi un incontro tra gli uomini mercato romanisti e l'agente del calciatore per discutere del rinnovo dell'attuale contratto in scadenza nel 2021.