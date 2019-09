DIRETTA CLUJ LAZIO FORMAZIONI LIVE / Dimenticare la sconfitta in casa contro la Spal e partire con il piede giusto in Europa League contro l'avversaria più importante del girone, per sfruttare al meglio lo scontro diretto tra Celtic e Rennes: sono questi gli obiettivi principali di Simone Inzaghi in vista di Cluj-Lazio, in programma alle 18.55.

Nonostante il bel gioco espresso a tratti anche nel Derby e a Ferrara, i biancocelesti hanno raccolto solamente un punto nelle ultime due partite e sperano di invertire la rotta in casa di una squadra reduce dall'eliminazione ai playoff di Champions League contro lo Slavia Praga, che martedì ha fermato sull'1-1 l'Inter. In campionato, grazie al 5-0 nell'ultima giornata contro il Voluntari, il Cluj ha riconquistato la vetta della classifica. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI CLUJ-LAZIO

Cluj (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Mike, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Traoré, Deac. All. Petrescu

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Berisha, Jony; Correa, Caicedo. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA GRUPPO E: Celtic, Cluj, Lazio e Rennes 0