JUVENTUS ATLETICO SAUL / Esordio subito da brividi in Champions League per la Juventus. Gli uomini di Sarri saranno impegnati nel catino del 'Wanda Metropolitano' contro l'Atletico di Simeone, rivincita del doppio incrocio della scorsa stagione negli ottavi con la 'remuntada' dei bianconeri a Torino firmata dalla tripletta di uno scatenato Cristiano Ronaldo. Impegno probante per i campioni d'Italia, che devono subito cancellare la deludente prestazione di sabato scorso in campionato sul campo della Fiorentina.

Oltre all'aspetto agonistico e del risultato, per la dirigenza della Continassa l'incrocio di Madrid sarà l'occasione anche per scrutare da vicino alcuni gioielli di Simeone.

Calciomercato, sogno Juventus: Saul blindato dall'Atletico

Sfumato in estate, che ha preso l'eredità di Griezmann nello scacchiere del 'Cholo', gli occhi di Paratici e Sarri saranno puntati in particolare suNiguez. Nella conferenza stampa della vigilia, lo stesso mister bianconero, ha avuto parole al miele per il centrocampista: "Saul ha fatto un balzo enorme, è un giocatore tra i più forti d'Europa".

Parole al miele e di stima che certamente non passano inosservate, con il nazionale spagnolo già qualche stagione addietro accostato alla 'Vecchia Signora' prima del rinnovo fino al 2026 con clausola rescissoria alzata a 150 milioni di euro. Saul blindassimo dall'Atletico e alfiere di Simeone, che continua però a stuzzicare la fantasia della Juve. Se in futuro dovesse aprirsi uno spiraglio per l'addio ai 'Colchoneros', di certo il classe '94 sarebbe uno degli osservati speciali della dirigenza campione d'Italia.