LIVERPOOL VAN DIJK / Il Liverpool cade a Napoli sotto i colpi di Mertens e Llorente. Prova per una volta negativa per Virgil van Dijk, colpevole sulla rete del raddoppio firmata dall'ariete basco.

Il nazionale olandese negli ultimi giorni è stato al centro dei rumors in merito ad un possibile rinnovo con il sodalizio campione d'Europa.

Voci, queste, smentite però dal diretto interessato al termine della sfida del 'San Paolo' contro l'undici di Ancelotti: "Ho sentito di alcune trattative per il prolungamento, ma non ne stiamo discutendo al momento. Non succederà nulla, questo è tutto. L'unica cosa su cui voglio concentrarmi adesso è il campo. Vedremo in futuro cosa accadrà", le parole di van Dijk a 'Sky Sports News UK'. L'ex Southampton è in scadenza attualmente nel 2023 con i 'Reds'.