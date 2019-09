Lecce, Sticchi Damiani svela il retroscena sul Napoli

CALCIOMERCATO LECCE LUPERTO NAPOLI STICCHI DAMIANI - Lecce-Napoli è la sfida in programma per la quarta giornata del campionato di Serie A al 'Via del Mare', domenica 22 settembre alle ore 15. I giallorossi sono reduci dalla vittoria esterna nel monday night contro il Torino, mentre gli azzurri arrivano all'appuntamento col morale alle stelle dopo il 2-0 rifilato in Champions League ai campioni uscenti del Liverpool al 'San Paolo'.

Tra i salentini e i campani, durante la scorsa sessione di, si sarebbe potuto concludere un affare, che poi non è andato in porto. Lo rivela il presidente del Lecce, Saverio, a 'Radio Punto Nuovo': "I rapporti sono buoni e cordiali, non c'è stata ancora occasione con la nostra gestione di concludere qualche affare di mercato, ma prima o poi accadrà. Credo che il direttore sportivoabbia, all'inizio del mercato, fatto un sondaggio per, ma ci è stato detto fosse incedibile, per il resto nessun tipo di trattativa. I rapporti sono comunque eccellenti tra le due società".