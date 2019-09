CHAMPIONS LEAGUE ATLETICO MADRID JUVENTUS SIMEONE SARRI CALCIOMERCATO FORMAZIONI DIRETTA TV / Riparte dal 'Wanda Metropolitano' l'avventura della Juventus in Champions League. I bianconeri debuttano nel girone D in casa dell'Atletico Madrid, in una sfida subito importante per gli equilbri del raggruppamento. Saranno i 'Colchoneros', verosimilmente, i principali avversari dei campioni d'Italia per il primo posto, che sarebbe fondamentale conquistare per provare a garantirsi un accoppiamento più favorevole agli ottavi di finale. Sarri è, inoltre, alla ricerca di equilibri e conferme dal punto di vista del gioco, dopo il pareggio tutt'altro che entusiasmante con la Fiorentina. Ma la squadra di Simeone, famosa per far giocare male gli avversari, è uno degli ostacoli più duri da questo punto di vista. Calciomercato.it fa il punto sulle probabili formazioni di Atletico Madrid-Juventus, sulla guida tv del match e sugli intrecci di calciomercato.

Atletico Madrid-Juventus, probabili formazioni: dubbio Pjanic per Sarri

Pochi i dubbi di formazione per Sarri e Simeone. Atletico Madrid che deve rinunciare al solo Alvaro Morata, infortunato. La coppia d'attacco sarà formata da Diego Costa e Joao Felix. In mezzo al campo, recuperato Thomas Partey, che farà coppia con Koke. Ai lati, Saul Niguez e uno tra Lemar e Vitolo, con lo spagnolo favorito sul francese. Difesa a quattro consueta con Trippier, Savic, Gimenez e Lodi davanti al portiere sloveno Oblak. In casa Juventus, potrebbe essere confermata per dieci undicesimi la formazione schierata dal primo minuto a Firenze. Bernardeschi favorito per prendere il posto dell'infortunato Douglas Costa, come esterno destro d'attacco, a completare il reparto con Higuain e Cristiano Ronaldo. Sta meglio, invece, Pjanic anche se per quanto riguarda il bosniaco il dubbio potrebbe essere sciolto soltanto a pochi minuti dal via. In preallarme Bentancur, per fare da regista tra Khedira e Matuidi, intoccabili in questo momento.

Nessuna sorpresa in retroguardia, con

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-JUVENTUS

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Vitolo, Koke, Partey, Saul; Diego Costa, Joao Felix. All. Simeone

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Atletico Madrid-Juventus, come vederla in tv e in streaming

Fischio d'inizio di Atletico Madrid-Juventus questa sera alle ore 21. La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201), disponibile per digitale terrestre e satellitare, e Sky Sport 252, solo per il satellite. Gli abbonati di Sky potranno usufruire anche dello streaming tramite l'app Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet.

Atletico Madrid-Juventus, intrecci di calciomercato: sfida per Eriksen

Sfida in cui non mancano i motivi di interesse, in campo ma anche in ottica mercato. Le strade di Atletico e Juventus si sono già incrociate in passato e potrebbero tornare a farlo anche nelle prossime sessioni. In estate, l'Atletico Madrid aveva chiesto Bentancur alla Juventus. E l'uruguaiano avrebbe potuto effettivamente giocare questa partita con la maglia dei castigliani, ma la mancata partenza di Partey ha fatto saltare tutto. Possibile che le due squadre si sfidino a viso aperto, uno degli obiettivi primari di Juve e Atletico si chiama Christian Eriksen. Il danese piace moltissimo sia a Sarri che a Simeone e a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Tottenham: probabile che si scateni una vera e propria asta per lui. A proposito di futuri parametri zero, il CFO Paratici, questa sera, avrà una nuova occasione per valutare da vicino Stefan Savic. Il difensore serbo, ex Fiorentina, a sua volta concluderà il contratto con i Colchoneros nel giugno 2020. Si tratta forse del principale obiettivo bianconero per rinforzare la difesa: in estate la Juventus aveva provato ad acquistare subito Savic, ma l'Atletico Madrid aveva rispedito al mittente l'offerta.