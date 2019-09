Napoli-Liverpool, la parata di Adrian fa il giro del mondo: è la migliore dell'anno?

NAPOLI-LIVERPOOL PARATA ADRIAN MERTENS - Siamo al minuto 49, la ripresa di Napoli-Liverpool è iniziata da pochissimo e le squadre continuano a studiarsi.

, uno dei migliori in campo tra gli undici di Carlo, riceve palla centrocampo e si libera di un avversario con un tunnel; il pallone arriva sul centro-sinistra ache di prima gira in fascia a, nel frattempo, si accentra, riceve la sfera e con la coda dell'occhio vede l'avanzata a sinistra di; cross al bacio sul secondo palo del portoghese,è superato eal volo di destro colpisce a botta sicura;, arrivato nei primi giorni di agosto per sostituiree coprire le spalle ad(attualmente ai box per infortunio), è già quasi a terra, ma con la mano destra di richiamo compie un intervento prodigioso e manda la palla oltre la traversa. Una parata sensazionale, Mertens è incredulo e anche tutto il 'San Paolo'. Sui giornali di mezzo mondo, spopola il video dell'intervento del 32enne portiere spagnolo, che si candida a diventare la parata dell'anno.