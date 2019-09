Udinese e Sassuolo, suggestione Bertolacci per il centrocampo

CALCIOMERCATO UDINESE BERTOLACCI SASSUOLO SVINCOLATO MILAN - Nella lista degli svincolati di lusso c'è Andrea Bertolacci. Dopo il termine del suo contratto col Milan, il 30 giugno scorso, per il 28enne calciatore si è parlato di diverse possibilità, ma nessuna è ancora andata in porto. Adesso, dopo tre giornate dall'inizio del campionato, le squadre iniziano a tirare le somme e a fare i primi bilanci in base a quanto visto sul campo.

E tra quelle che potrebbero aver bisogno di un innesto in mediana ecco spuntare, per ragioni diverse. I primi possono contare su diverse soluzioni di sostanza, ma un tocco di qualità in più farebbe innalzare l'asticella della squadra di Igor; per i secondi, invece, potrebbe rappresentare un'opportunità da cogliere per regalare a misterun ulteriore opzione a centrocampo per dare varietà e soluzioni diverse alla squadra. Si tratta solo di suggestioni, allo stato attuale, ma vedremo se le cose cambieranno nel corso delle prossime settimane.